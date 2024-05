Uno Stato USA del Midwest

Nome proprio

Curiosità su: L'Illinois (AFI: /illi'nis/; in inglese , ['n]; AFI:/i.li.nwa/ ) in passato italianizzato come Illinese è uno Stato federato del Midwest degli Stati Uniti d'America (sigla = IL). Confina a nord con il Wisconsin, a sud con il Kentucky, ad ovest con l'Iowa e il Missouri e ad est con l'Indiana. Per un breve tratto a nord-est l'Illinois è bagnato dal lago Michigan. La capitale è Springfield. Con 12 880 580 abitanti, è lo stato più popoloso del Midwest e il quinto degli Stati Uniti. Circa il 65% della popolazione dello stato vive nell'area metropolitana di Chicago, uno dei più grandi centri industriali e finanziari del mondo, il secondo più grande centro industriale del paese, dopo Los Angeles, e il secondo più grande centro finanziario della nazione, dopo New York. Sebbene l'Illinois abbia un'economia molto diversificata, essendo uno dei principali centri finanziari degli Stati Uniti ed essendo altamente industrializzato, dalla crisi economica del 2008-2010 lo Stato è entrato in crisi, con debiti di più 5 000 milioni di euro e con ritardi nei pagamenti per i servizi di base, come istruzione e sanità.

Illinois m

(toponimo) (geografia) uno dei cinquanta Stati degli Stati Uniti d'America

Inglese

Nome proprio

Illinois

(toponimo) Illinois