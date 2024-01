La definizione e la soluzione di: Lo sono i mille pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: After - un cuore in mille pezzi (after we collided) è il secondo libro della serie after della scrittrice statunitense anna todd. dopo la triste scoperta...

Guido Maria Brera (Roma, 27 agosto 1969) è un dirigente d'azienda e scrittore italiano. Ricopre il ruolo di Chief Investment Officer per l'asset management di Kairos Partners SGR S.p.A, ed è co-fondatore ed azionista di minoranza del gruppo Kairos.

Italiano

Voce verbale

frantumi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di frantumare prima persona singolare del congiuntivo presente di frantumare seconda persona singolare del congiuntivo presente di frantumare terza persona singolare del congiuntivo presente di frantumare terza persona singolare dell'imperativo di frantumare

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

vedi frantumare