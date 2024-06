Un insieme di pezzi rari

: Collezione – raccolta di oggetti di una particolare categoria, oggetto di collezionismo Collezione – insieme delle opere d'arte di un museo o una galleria d'arte Collezione – in editoria, serie di testi appartenenti allo stesso genere o argomento Collezione – in informatica, raccolta organizzata di dati o oggetti Collezione – in sartoria, insieme dei modelli per una stagione presentati da uno stilista o una casa di moda Collezione – in statistica, serie di dati .

Italiano: Sostantivo: collezione f sing (pl.: collezioni) . raccolta di oggetti radunati insieme secondo stretti criteri di selezione e destinata alla conservazione per il loro valore o interesse intrinseco o per semplice passione o passatempo personale una pregiata collezione di dipinti del Trecento. ho una ricca collezione di francobolli. faccio collezione di figurine dei calciatori italiani.