Ci sono gli estremi

Lo sport è qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori.

Lo sport può, attraverso la partecipazione casuale o organizzata, migliorare la salute fisica dei partecipanti. Esistono numerosissimi sport, da quelli tra singoli concorrenti, a quelli con centinaia di partecipanti simultanei, sia in squadra che in competizione come individui. In alcuni sport come le corse, più concorrenti possono competere, contemporaneamente o consecutivamente, con un vincitore; in altri, la gara (una partita) è tra due parti, ciascuna che tenta di superare l'altra. Alcuni sport consentono un "pareggio", in cui non esiste un unico vincitore; altri forniscono metodi di spareggio per garantire un vincitore e un perdente. Un certo numero di gare può essere organizzato in un torneo che permette un campione.

Lo sport è generalmente riconosciuto come un sistema di attività basato sull'atletismo fisico o sulla destrezza fisica, con le principali competizioni come i Giochi Olimpici che ammettono solo sport che soddisfano questa definizione. In una definizione più ampia però anche discipline competitive che richiedono abilità non strettamente fisiche, come gli scacchi o il bridge, sono considerate sport.

Nel caso di cui un atleta svolga una disciplina sportiva ricevendo un compenso, si parla di sport professionistico.

Lo sport è solitamente regolato da una serie di regole o costumi, che servono a garantire una concorrenza leale e consentono un giudizio coerente del vincitore. La vittoria può essere determinata da eventi fisici come segnare gol o tagliare per primo una linea di traguardo. Può anche essere determinato da giudici che valutano elementi della prestazione sportiva, comprese misure oggettive o soggettive come la prestazione tecnica o l'impressione artistica.

Lo sport più accessibile e praticato al mondo è la corsa, mentre il calcio è lo sport per spettatori più popolare.

Italiano

Sostantivo

sport ( approfondimento) m inv

(sport) insieme di attività fisiche individuali o collettive, svolte in cambio o meno di compenso, per impegnare e mettere in atto determinate capacità psicomotorie (familiare) fare [un po' di] movimento fisico, un poco di esercizio

Sillabazione

spòrt

Pronuncia

IPA: /'sprt/

Etimologia / Derivazione

dal latino desportare passato dal latino al francese desporter e dall'inglese all'italiano come sport

Citazione

Sinonimi

gioco, diporto, divertimento, svago, passatempo, hobby

Parole derivate

sportivamente, sportività, sportsman, sportivo, sport utility

Termini correlati

esercizio, coordinazione

abitudine

( per estensione ) educazione

educazione agonismo

diporto

fair play

Iponimi

alpinismo, automobilismo, pallacanestro, pugilato, calcio, canottaggio, ciclismo, equitazione, golf, ippica, motociclismo, nuoto, pallanuoto, pugilato, rugby, sci, sci-alpinismo, tennis, torrentismo, vela

