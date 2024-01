La definizione e la soluzione di: Il popolare ciclo di romanzi di Elena Ferrante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'amica geniale è una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, è una trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante.

La serie è distribuita all'estero da Fremantle in versione sottotitolata e con il titolo My Brilliant Friend nei paesi anglofoni.

La seconda stagione, basata su Storia del nuovo cognome, secondo romanzo della tetralogia, è stata ufficialmente confermata il 4 dicembre 2018, le riprese sono iniziate a marzo 2019 per una durata di sei mesi e la messa in onda in Italia è iniziata su Rai 1 il 10 febbraio 2020.

La terza stagione, ancora in otto episodi e basata su Storia di chi fugge e di chi resta, è stata ufficialmente confermata il 5 dicembre 2020. La messa in onda in Italia è iniziata il 6 febbraio 2022 su Rai 1.

È in post-produzione anche la quarta e ultima stagione, tratta dall'ultimo libro della tetralogia, Storia della bambina perduta.

