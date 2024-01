La Soluzione ♚ Il pezzo per completare la serie

La definizione e la soluzione di: Il pezzo per completare la serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il pezzo per completare la serie: Mano, ma ci vuole più tempo per completare un film perché stiamo disegnando più fotogrammi». a dicembre inoltre rivelò che la realizzazione procedeva senza... Curiosità su: Mano, ma ci vuole più tempo per completare un film perché stiamo disegnando più fotogrammi». a dicembre inoltre rivelò che la realizzazione procedeva senza... La locuzione "anello mancante" (in inglese missing link) nacque nel corso del dibattito evoluzionistico del XIX secolo per indicare la mancanza di rinvenimenti fossili che completassero le linee evolutive delle forme viventi. Nella moderna teoria evolutiva neodarwiniana tale espressione e il relativo concetto hanno, però, completamente perso il loro valore scientifico. Sopravvive ancor oggi, invece, nel dibattito parascientifico (soprattutto nelle critiche antievoluzionistiche) e, come locuzione, nella cultura popolare. Nel XIX secolo si aspettava la scoperta di un anello mancante tra gli umani e i cosiddetti animali "inferiori" come prova probante la teoria dell'evoluzione; tale concetto ora è stato ampiamente superato e la teoria evolutiva dei viventi si è affinata, abbandonando il pensiero di una "catena" evolutiva lineare, per utilizzare dei diagrammi "a cespuglio" dove ogni specie ed ogni popolazione diventa una forma transizionale. Italiano Aggettivo mancante m e f sing (pl.: mancanti) che presenta una mancanza (araldica) attributo araldico che si applica a: una pezza o figura cui manca la metà destra o quella sinistra

uno scaglione in cui uno dei bracci presenta una interruzione Sostantivo mancante m e f sing (pl.: mancanti) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale mancante participio presente di mancare Sillabazione man | càn | te Pronuncia IPA: /man'kante Etimologia / Derivazione vedi mancare Sinonimi sprovvisto

