Dà la carne per la lonza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà la carne per la lonza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAIALE

La lonza o maiale è un taglio di carne pregiato e succulento proveniente dalla schiena del maiale. Questa carne presenta un equilibrato rapporto tra magrezza e tenerezza, offrendo un sapore delizioso e versatile. È caratterizzata da una bassa quantità di grasso visibile, rendendola una scelta ideale per coloro che desiderano una carne più magra. La lonza di maiale può essere cucinata in diversi modi, come grigliata, arrosto o saltata in padella. La sua consistenza tenera si presta bene a essere marinata o insaporita con spezie e erbe aromatiche per arricchire ulteriormente il suo sapore.

