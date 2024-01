La definizione e la soluzione di: Il padrone deve portarlo fuori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) è un mammifero appartenente all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. Con l'avvento dell'addomesticamento, si è distinto dal lupo, di cui è considerato una sottospecie o, dalla maggior parte degli Autori, una forma neotenica.

Si tratta di un canino di taglia da piccola a grande, dotato di una plasticità fenotipica molto variabile. Il mantello può essere corto o lungo, ispido o morbido, liscio o riccio, con una borra (sottopelo) di cui molte razze fanno la muta. Il colore varia a seconda della discendenza: bianco, nero, rosso, marrone, ecc. La testa può essere brachicefala, mesaticefala o dolicocefala. La coda varia in forma e lunghezza, tanto che in alcune razze è assente. Alcune razze dispongono di un quinto dito vestigiale sugli arti posteriori, che serve per facilitare le camminate o arrampicarsi.

Italiano

Sostantivo

cane ( approfondimento) m sing

(mammalogia) animale domestico utilizzato per la caccia, difesa, compagnia, soccorso, pet therapy ed altre attività; la sua classificazione scientifica è Canis lupus familiaris ( tassonomia)' quel cane era pronto per difendere il proprio padrone, anche a proprio rischio pensioni per cani: luoghi con "alloggi" adibiti alla tutela per gli stessi o più "semplicemente" per accudirli, per esempio nel caso in cui i proprietari o padroni debbano assentarsi per vacanze, lavoro, ecc (zoologia) nome di diverse specie appartenenti alla famiglia dei Canidi è un grave segno d'inciviltà quando alcuni padroni di cani non tolgono i loro escrementi nelle vie delle città (zoologia) (con iniziale maiuscola) genere appartenente alla famiglia dei Canidi, del quale fanno parte anche altri animali (come il lupo, lo sciacallo ed il coyote) in abbinamento a una mansione o mestiere, è metafora allusiva di imperizia o scarsa professionalità chi è quel cane di dentista

che cane , il regista! persona intrattabile il direttore è un cane persona vile, crudele figlio di un cane (astronomia) Cane maggiore, Cane da caccia e Cane minore, 3 delle 88 costellazioni moderne (armi) componente delle pistole e altre armi da fuoco. Nelle pistole antiche portava agganciata la pietra focaia e la muoveva provocando la scintilla, mentre in quelle moderne è un martelletto che va a impattare sulla cartuccia, innescando così la detonazione preparati ad armare il cane indica solitamente un lavoro fatto male scrivi da cani !

canti da cani! (con accezione negativa) nessuno sono andato all'appuntamento ma non si è visto un cane (familiare) con valore rafforzativo viene utilizzato con funzione di aggettivo invariabile oggi ha fatto un freddo cane (artigianato) arnese utilizzato nella cerchiatura delle botti per tenere fermi i cerchi (falegnameria) strumento con forma di piastra dentata, fissato in un foro della ganascia non fissa, in modo da tenere fermo il pezzo in lavorazione (meccanica) nottolino, tipo di arresto utilizzato in diversi meccanismi (geometria) curva del cane : vedi curva d'inseguimento (araldica) figura araldica convenzionale che si presenta nelle forme distinte di levriere (o veltro), mastino e bracco (araldica) cane marino: figura avente muso di pesce e corpo di cane, coda squamosa, utilizzato a volte come cimiero

Sillabazione

cà | ne

Pronuncia

IPA: /'kane/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino canis; il significato spregiativo deriva dall'apparente somiglianza tra il ruolo subalterno del cane e quello della donna rispetto all'uomo

Citazione

Sinonimi

bestia, bestiola, cucciolo, animale, amico dell’uomo

( senso figurato ) inetto, incapace, buono a nulla, maldestro

inetto, incapace, buono a nulla, maldestro ( spregiativo ) schiappa

schiappa ( senso figurato ) aguzzino, belva, boia, cattivo, crudele, farabutto, iena, infame malvagio, spietato, vigliacco, verme, essere vile, essere spregevole terribile, tremendo,

aguzzino, belva, boia, cattivo, crudele, farabutto, iena, infame malvagio, spietato, vigliacco, verme, essere vile, essere spregevole terribile, tremendo, ( familiare ) da cani, micidiale

da cani, micidiale (armi) congegno di scatto, percussore

congegno di scatto, percussore (con accezione negativa) nessuno

nessuno (in abbinamento a una mansione) scarpa, brocco,

scarpa, brocco, (in falegnameria) granchio

granchio (senso figurato) (di freddo) forte, intenso

Contrari

( senso figurato ) esperto, competente, professionista

esperto, competente, professionista ( senso figurato ) galantuomo, brav’uomo

galantuomo, brav’uomo qualcuno

(termine familiare) leggero, piccolo, poco, scarso

Parole derivate

accalappiacani, accanare, accaneggiare, accanimento, accanirsi, acchiappacani, accanito, alano, cane-robot, cane a sei zampe, cagnesco, canata, canea, canile, canino, castracani, coda di cane, incagnire, incanagliare, pescecane, pisciacane, rincagnare, rincagnato, scacciacani, scagnare, scagnio, scagnozzo, scalzacane, scanagliarsi, stracanarsi, stracanata, tosacane, vermocane

Termini correlati

(Canidi) volpe, dingo, lupo, coyote, sciacallo

volpe, dingo, lupo, coyote, sciacallo (significato zoologico) abbaiare, bassotto, botolo, ciotola, cuccia, cucciolo, guardia, latrare, moschino, molossoide, mugolone, muta, pappa, sbranare, scodinzolare, slitta

(arma) calcio, canna, grilletto, mirino, pistola

calcio, canna, grilletto, mirino, pistola gatto

Varianti

khan

Alterati

( diminutivo ) cagnolino, canino

cagnolino, canino ( accrescitivo ) cagnolone, cagnone

cagnolone, cagnone ( peggiorativo ) cagnaccio

cagnaccio ( vezzeggiativo ) cagnetto

cagnetto (diminutivo) (vezzeggiativo) cagnettino, cagnolotto

Iponimi

alano, barbone, bracco, chihuahua, collie, dobermann, labrador, levriero, mastino, pastore, pitbull, segugio, maltese, pechinese, san bernardo, setter, siberiano, terranova, volpino

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, placentato, euterio, (ordine) carnivoro, (famiglia) canide

