La definizione e la soluzione di: Si misura in HP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Horsepower (simbolo hp o talvolta bhp ma indicato anche come hp o bhp), è un'unità di misura della potenza meccanica molto simile al cavallo vapore europeo...

Potenza (, AFI : /po'tna/) è un comune italiano di 64 151 abitanti, capoluogo della regione Basilicata e della provincia omonima. È il primo comune della regione per popolazione.

È nota come "città verticale" per la sua particolare struttura urbanistica, che presenta il centro storico posto sull'altura più elevata e i restanti quartieri posti ad altitudini gradualmente inferiori; con i suoi 819 metri di altitudine s.l.m. Potenza è il capoluogo di regione situato alla quota più elevata in Italia ed è il secondo per altitudine tra i capoluoghi di provincia dopo Enna. È nota anche come "città delle cento scale" o "città delle scale", per via del suo sistema di scale, antiche e moderne, che collega le varie parti del centro urbano: la città possiede, infatti, il sistema di scale mobili per il trasporto pubblico di maggior estensione in Europa ed il secondo al mondo dopo quello di Tokyo.

Capoluogo della Basilicata dal 1806, sede dell'Università della Basilicata dal 1982, Potenza è una delle poche città italiane ad essere stata insignita di due medaglie d'oro: la prima come città benemerita del Risorgimento nazionale, nel 1898, la seconda come medaglia d'oro al merito civile, nel 2005.

(toponimo) Capoluogo della regione Basilicata in Italia

Po | tèn | za

/potntsa/ Ascolta la pronuncia :