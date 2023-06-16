Carbone fossile facilissimo a bruciare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Carbone fossile facilissimo a bruciare' è 'Litantrace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITANTRACE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carbone fossile facilissimo a bruciare" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carbone fossile facilissimo a bruciare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Litantrace? Il litrantrace è una sostanza energetica che deriva dal carbone, un combustibile naturale molto comune. Questa materia si caratterizza per la sua facilità di accensione, rendendola adatta all'uso domestico e industriale. La sua combustione produce calore e energia, anche se può contribuire all'inquinamento ambientale. La presenza di questa sostanza nelle centrali termoelettriche permette di generare elettricità. La sua versatilità e disponibilità ne fanno una risorsa storicamente molto sfruttata.

In presenza della definizione "Carbone fossile facilissimo a bruciare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carbone fossile facilissimo a bruciare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Litantrace:

L Livorno I Imola T Torino A Ancona N Napoli T Torino R Roma A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carbone fossile facilissimo a bruciare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

