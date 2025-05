Gli incarichi dei delegati nei cruciverba: la soluzione è Procure

PROCURE

Curiosità e Significato di "Procure"

Vuoi sapere di più su Procure? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Procure.

Le procure sono documenti formali con cui una persona autorizza un rappresentante a compiere atti o svolgere incarichi per suo conto, come ad esempio delegare poteri a un avvocato o a un rappresentante legale. In pratica, rappresentano gli incarichi conferiti ai delegati per agire in nome e per conto di un'altra persona.

Come si scrive la soluzione: Procure

Hai davanti la definizione "Gli incarichi dei delegati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

U Udine

R Roma

E Empoli

