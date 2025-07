Lo sono maggiordomi governanti e tate nei cruciverba: la soluzione è Domestici

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono maggiordomi governanti e tate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono maggiordomi governanti e tate' è 'Domestici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMESTICI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Domestici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Domestici.

Perché la soluzione è Domestici? La parola domestici indica tutte le persone che svolgono lavori di cura e assistenza all’interno di una casa, come maggiordomi, governanti e tate. Sono figure professionali che si occupano di gestire e mantenere l’ambiente domestico, garantendo comfort e servizi alle famiglie. In sintesi, i domestici sono gli operatori che rendono più accogliente e funzionale la vita quotidiana in casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo sono maggiordomi governanti e tate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

A N T O E P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENTOLA" PENTOLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.