Dedicarsi all ippica: Imponeva ai propri membri un vincolo di esclusività, che vietava potessero dedicarsi a imprese criminali che non fossero concordate con gli altri, e di reciprocità... Curiosità su: Imponeva ai propri membri un vincolo di esclusività, che vietava potessero dedicarsi a imprese criminali che non fossero concordate con gli altri, e di reciprocità... Darsi all'ippica è un modo di dire tipico della lingua italiana. Con tale espressione, frequente soprattutto nel modo imperativo ("datti all'ippica", "datevi all'ippica", ecc.), si esprime un giudizio negativo nei confronti delle capacità dell'interlocutore, considerato incapace di affrontare un certo compito ed esortato quindi a cambiare mestiere. Italiano Verbo Intransitivo pronominale darsi (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione dàr | si Pronuncia IPA: /'darsi/ Etimologia / Derivazione deriva da dare Sinonimi accingersi, cominciare, concedersi, consacrarsi

( senso figurato ) dedicarsi, impegnarsi, intraprendere, applicarsi

dedicarsi, impegnarsi, intraprendere, applicarsi (senso figurato) (di donna) lasciarsi sedurre Contrari astenersi, negarsi, rifiutarsi Proverbi e modi di dire darsi la zappa sui piedi : agire contro il proprio tornaconto

: agire contro il proprio tornaconto darsi le arie da gran dama: compiacersi

