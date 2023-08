Dedicarsi completamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dedicarsi completamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DONARSI

Significato/Curiosita : Dedicarsi completamente

Un anno come assistente in uno studio legale, bocelli decise di dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. voce tenorile, la sua notorietà... Di donarsi è sempre dentro a certi vincoli e costruzioni dati da una struttura che è, appunto, la società. l'impulso a essere per l'altro, a donarsi all'altro...