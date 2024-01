La definizione e la soluzione di: Così taglia chi non ha tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Nell'eternità del tempo, continuerà in eterno a vivere oltre la nostra vita. ogni nostra opera sarà un frammento dell'eternità. quando il pastore taglia con un morso...

Corto Maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Hugo Pratt nel 1967 e protagonista dell'omonima serie a fumetti.

La serie comprende 33 storie di varia lunghezza, pubblicate, senza una periodicità fissa, nel corso degli anni da diversi editori, in Italia e in Francia; il personaggio propone un prototipo di un eroe del tutto innovativo e lontano dai canoni dell'eroe classico e l'opera a fumetti della quale è protagonista si caratterizza per i temi adulti e per lo stile, per il contesto storico preciso e documentato e per le notazioni geografiche puntuali e coerenti, con riferimenti dotti e culturali disseminati nell'opera senza appesantire la narrazione e per la profondità della caratterizzazione di tutti i personaggi.

La storia di esordio, Una ballata del mare salato, è ritenuta un classico del genere, un graphic novel ante-litteram che ha fatto scuola. Apprezzato dalla critica e dal pubblico colto sin dagli anni settanta, nel corso degli anni il suo successo popolare è andato costantemente crescendo fino a fargli raggiungere lo status di personaggio cult; dalle sue avventure sono stati tratti negli anni 2000 un film di animazione e una serie animata, oltre a varie trasposizioni teatrali e innumerevoli citazioni in altri fumetti, canzoni, libri. Sono state inoltre organizzate diverse mostre di successo sul personaggio e sul suo autore e gli è stata dedicata una statua a Grandvaux, sul lago Lemano dove Hugo Pratt passò un periodo della sua vita.

Italiano

Aggettivo

corto m sing

di poca lunghezza (di effetto)di breve durata

Sillabazione

cór | to

Pronuncia

IPA: /'korto/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino curtus

Sinonimi

(di tempo, spazio) breve, ristretto, striminzito

breve, ristretto, striminzito (di discorso, dibattito) conciso, succinto, stringato

conciso, succinto, stringato ( per estensione ) insufficiente, scarso, limitato, carente, difettoso

insufficiente, scarso, limitato, carente, difettoso ( senso figurato ) (di individuo) tonto, ottuso

tonto, ottuso cortocircuito

Contrari

lungo, esteso

eccessivo, prolisso, prolungato,

(di individuo) intelligente, acuto, furbo, sveglio

intelligente, acuto, furbo, sveglio (di discorso, dibattito) diffuso,

diffuso, (di effetto) di lunga durata, lungo

di lunga durata, lungo (per estensione) abbondante, ricco, provvisto





Parole derivate

accorciare, scorciare

