La definizione e la soluzione di: I cittadini più prossimi al Castello di Miramare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Trieste (, AFI : /tri'ste/; Triéste in dialetto triestino; Triest in tedesco e in friulano; Trst in sloveno) è un comune italiano di 198 832 abitanti, capoluogo della regione italiana a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, affacciato sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia, nella regione storico-geografica della Venezia Giulia, di cui è la città più popolosa.

Nella sua storia, Trieste è stata città imperiale e capoluogo prima del Litorale austriaco, poi della provincia di Trieste.

Rappresenta da secoli un ponte tra l'Europa centrale e quella meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e slavi ed è il comune più popoloso e densamente popolato della regione. Il porto di Trieste dal 2016 è il porto italiano con il maggior traffico merci ed è uno dei più importanti nel sud Europa.

Italiano

Aggettivo

triestino m sing

(geografia) che è attinente a Trieste

Sostantivo

triestino m sing

cittadino di Trieste

Sillabazione

tri | e | stì | no

Pronuncia

IPA: /tries'tino/

Etimologia / Derivazione

deriva da Trieste