Attuale aggiornato
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attuale aggiornato' è 'Moderno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attuale aggiornato
- Risposta: MODERNO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MERO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Moderno? La parola moderna si riferisce a qualcosa di attuale e aggiornato, che riflette le tendenze e le innovazioni del nostro tempo. È un termine che indica un modo di pensare e di vivere in linea con le novità e i cambiamenti della società contemporanea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Attuale aggiornato: risposta da 7 lettere
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