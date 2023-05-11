Attuale aggiornato

Home / Soluzioni Cruciverba / Attuale aggiornato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attuale aggiornato' è 'Moderno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M O D E R N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Attuale aggiornato

Attuale aggiornato Risposta: MODERNO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M E R O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Moderno? La parola moderna si riferisce a qualcosa di attuale e aggiornato, che riflette le tendenze e le innovazioni del nostro tempo. È un termine che indica un modo di pensare e di vivere in linea con le novità e i cambiamenti della società contemporanea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Moderno' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Attuale aggiornato: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Attuale aggiornato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Moderno. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'attuale'