Attuale aggiornato

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attuale aggiornato' è 'Moderno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MODERNO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attuale aggiornato
  • Risposta: MODERNO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MERO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Moderno? La parola moderna si riferisce a qualcosa di attuale e aggiornato, che riflette le tendenze e le innovazioni del nostro tempo. È un termine che indica un modo di pensare e di vivere in linea con le novità e i cambiamenti della società contemporanea. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Moderno'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Attuale aggiornato: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Attuale aggiornato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Moderno. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'attuale'

Cruciverba con 'aggiornato'