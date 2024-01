La definizione e la soluzione di: Si applicano sulle contusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'orzaiolo (o crite) è un'infiammazione benigna delle palpebre. Nello specifico, si tratta di un'infiammazione acuta delle ghiandole sebacee della palpebra, alla base delle ciglia. L'infiammazione si traduce in una tumefazione dolorabile e arrossata sul bordo della palpebra. L'infiammazione può interessare l'esterno o l'interno della palpebra: quando viene colpita una ghiandola di Zeis o di Moll l'orzaiolo si forma verso l'esterno della palpebra, mentre se (più raramente) ad essere colpita è una ghiandola di Meibomio l'infiammazione prevale verso l'interno palpebrale.

La causa di un orzaiolo è di solito un'infezione batterica dovuta a Staphylococcus aureus. La sede dell'orzaiolo è prevalentemente al centro della palpebra.

Spesso un orzaiolo si risolve senza alcun trattamento specifico in pochi giorni o settimane. Le raccomandazioni per migliorare la velocità di risoluzione includono l'applicazione di impacchi caldi. Occasionalmente può essere raccomandata l'applicazione di unguento antibiotico oftalmico. Sebbene queste misure siano spesso raccomandate, le evidenze a sostegno del loro utilizzo sono scarse. L'esatta incidenza con cui si presentano gli orzaioli non è chiara, certamente essi si verificano in qualsiasi fascia d'età.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

impacchi m

plurale di impacco

Sillabazione

im | pàc | chi

Pronuncia

IPA: /im'pakki/

Etimologia / Derivazione

vedi impacco