La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si applicano sulla pelle' è 'Cerotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEROTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si applicano sulla pelle" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si applicano sulla pelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cerotti? I cerotti sono piccoli dispositivi adesivi utilizzati per coprire ferite o zone irritate della pelle. Si attaccano facilmente, creando una barriera protettiva che aiuta a prevenire infezioni e a favorire la guarigione. Sono disponibili in diverse dimensioni e forme, spesso con sostanze che favoriscono la cicatrizzazione o alleviano il dolore. La loro praticità li rende molto diffusi, specialmente in situazioni di emergenza o per piccoli incidenti domestici. Ogni giorno, molte persone si affidano a questa soluzione per prendersi cura delle proprie ferite.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si applicano sulla pelle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si applicano sulla pelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cerotti:

C Como E Empoli R Roma O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si applicano sulla pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

