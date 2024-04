La Soluzione ♚ Si applicano ai lobi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si applicano ai lobi. ORECCHINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si applicano ai lobi: L'orecchino è un tipo di gioielleria indossato all'orecchio. Sono indossati in tutto il mondo da rappresentanti di entrambi i sessi, ma soprattutto da donne. Il gioiello è attaccato all'orecchio attraverso una perforazione molto spesso realizzata nel lobo dell'orecchio. Alcuni orecchini possono tuttavia essere fissati senza perforazione, grazie a un meccanismo a clip. L'orecchino può essere realizzato in molti materiali, dal metallo al legno, dalla plastica al vetro, alcuni possono essere impreziositi da pietre preziose o perle. Possono essere molto diversi per dimensioni e stile, a discrezione del gioielliere. L'unico limite alla moda sta ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'orecchino è un tipo di gioielleria indossato all'orecchio. Sono indossati in tutto il mondo da rappresentanti di entrambi i sessi, ma soprattutto da donne. Il gioiello è attaccato all'orecchio attraverso una perforazione molto spesso realizzata nel lobo dell'orecchio. Alcuni orecchini possono tuttavia essere fissati senza perforazione, grazie a un meccanismo a clip. L'orecchino può essere realizzato in molti materiali, dal metallo al legno, dalla plastica al vetro, alcuni possono essere impreziositi da pietre preziose o perle. Possono essere molto diversi per dimensioni e stile, a discrezione del gioielliere. L'unico limite alla moda sta ... orecchini ( approfondimento) m pl plurale di orecchino Sillabazione o | rec | chì | ni Etimologia / Derivazione vedi orecchino Altre Definizioni con orecchini; applicano; lobi; Gioielli che si applicano ai lobi; Anagramma di cerchioni che rima con vini; Si applicano sulle contusioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si applicano ai lobi

ORECCHINI

