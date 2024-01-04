Se si strappano sono dolori

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Se si strappano sono dolori' è 'Legamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGAMENTI

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Perché la soluzione è Legamenti? I legamenti sono strutture fibrose che collegano le ossa tra loro, contribuendo alla stabilità delle articolazioni. Quando si verificano traumi o stiramenti, i legamenti possono subire danni o essere strappati. In questi casi, si avverte spesso un dolore acuto e lancinante che può limitare i movimenti. La sensazione di dolore è proporzionata alla gravità della lesione e richiede attenzione medica. La loro integrità è fondamentale per il corretto funzionamento delle articolazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se si strappano sono dolori". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Se si strappano sono dolori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Legamenti

La soluzione associata alla definizione "Se si strappano sono dolori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se si strappano sono dolori" conferma che la soluzione 'Legamenti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Legamenti

L Livorno E Empoli G Genova A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se si strappano sono dolori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Legamenti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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