I crociati... che non combattono nei cruciverba: la soluzione è Legamenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I crociati... che non combattono' è 'Legamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGAMENTI

Curiosità e Significato... La soluzione Legamenti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Legamenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Legamenti? I legamenti sono fasci di tessuto connettivo che collegano le ossa tra loro, permettendo stabilità e movimento alle articolazioni. Sono fondamentali per mantenere la struttura del corpo e favorire una corretta funzionalità articolare. Svolgono un ruolo cruciale nel supporto quotidiano e nello sport, e quando si stirano o lacerano, il nostro equilibrio può essere compromesso. Insomma, i legamenti sono i ponti che tengono tutto al suo posto.

Hai trovato la definizione "I crociati... che non combattono" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

