Servono per misurare - Cruciverba

I misuratori di metri sono strumenti utilizzati per determinare la lunghezza, la distanza o l'estensione di oggetti o spazi. Composti da una scala graduata e un dispositivo di misurazione, i misuratori di metri possono essere di diversi tipi, come il metro a nastro, il calibro o il metro a stecca. Il metro a nastro è costituito da una striscia flessibile graduata e può essere esteso e riavvolto per misurare distanze lunghe o irregolari. Il calibro è uno strumento a becco utilizzato per misurare diametri interni ed esterni con precisione. Il metro a stecca è un'asta rigida con una scala graduata che può essere utilizzata per misure lineari e altezze. I misuratori di metri sono ampiamente utilizzati in diverse applicazioni, come l'edilizia, l'architettura, la falegnameria e la lavorazione dei metalli, per ottenere misurazioni precise e accurate.

