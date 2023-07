Un metodo per misurare i tempi di produzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metodo per misurare i tempi di produzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CRONOTECNICA

Significato/Curiosità : Un metodo per misurare i tempi di produzione

La cronotecnica è un metodo di misurazione dei tempi di produzione utilizzato per valutare l'efficienza e la velocità di un processo. Esso coinvolge l'analisi accurata di ogni singola attività all'interno di una sequenza di produzione, allo scopo di identificare i tempi dedicati a ciascuna fase. La misurazione può essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti specializzati, come cronometri digitali o software di tracciamento del tempo. I dati raccolti vengono quindi analizzati per identificare eventuali aree di inefficienza o potenziali miglioramenti. La cronotecnica è un elemento fondamentale nel miglioramento continuo dei processi produttivi e può contribuire a ottimizzare la produttività, ridurre gli sprechi di tempo e massimizzare l'efficienza complessiva.

