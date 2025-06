Quella sciroppata è dolcissima nei cruciverba: la soluzione è Frutta

FRUTTA

Curiosità e Significato di Frutta

Perché la soluzione è Frutta? La parola frutta si riferisce ai frutti commestibili delle piante, ricchi di vitamine e zuccheri naturali. È un alimento dolce e salutare, spesso consumato fresco o sotto forma di conserve e sciroppi. La frutta rappresenta una fonte importante di energia e benessere, ed è amata per il suo gusto dolce e naturale. In breve, la frutta è il dono dolce della natura per il nostro corpo.

Come si scrive la soluzione Frutta

F Firenze

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O R F N E T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORNETTO" FORNETTO

