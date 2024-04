La definizione e la soluzione di 9 lettere: Infrastruttura telefonica che integra quella mobile. RETE FISSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locuzione nominale

Significato e Curiosità su: I prefissi telefonici italiani della rete telefonica italiana furono stabiliti col primo piano regolatore telefonico nazionale (PRTN) del 1957. Ad oggi in Italia vi sono: 21 compartimenti; 232 distretti; 696 aree locali.Segue l'elenco dei 232 indicativi distrettuali che compongono il piano di numerazione nazionale della rete fissa in Italia in base al PRTN del 2000. Il prefisso internazionale per l'Italia è +39. Il comune di Campione d'Italia, enclave nel territorio svizzero, utilizza il prefisso internazionale elvetico (+41), ad eccezione del centralino comunale. Fanno invece parte della rete telefonica italiana la Repubblica di San ...

telefonia fissa ( approfondimento)