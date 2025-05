Quando è poca la vita è beata nei cruciverba: la soluzione è Brigata

BRIGATA

Curiosità e Significato di "Brigata"

Approfondisci la parola di 7 lettere Brigata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Brigata è un insieme di soldati o militari, spesso organizzati in unità di dimensioni variabili. La frase suggerisce che, con meno vita o complicazioni, si può essere più felici, come in un piccolo gruppo unito come una brigata. La parola rappresenta un gruppo compatto di persone che condividono uno scopo comune.

Come si scrive la soluzione: Brigata

Hai trovato la definizione "Quando è poca la vita è beata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

