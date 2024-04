La Soluzione ♚ L abbandono della vita La definizione e la soluzione di 9 lettere: L abbandono della vita. DIPARTITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L abbandono della vita: La morte (chiamata anche dipartita, decesso, scomparsa o trapasso) è la cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. Si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Con la morte termina l'esistenza di un vivente, o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato. Sostantivo Significato e Curiosità su: La morte (chiamata anche dipartita, decesso, scomparsa o trapasso) è la cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. Si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Con la morte termina l'esistenza di un vivente, o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato. dipartita f sing (pl.: dipartite) (letterario) (allontanarsi) partenza definitiva (senso figurato) (letterario) morte Sillabazione di | par | tì | ta Pronuncia IPA: /dipar'tita/ Etimologia / Derivazione deriva da dipartire Sinonimi partenza, distacco

(senso figurato) morte Altre Definizioni con dipartita; abbandono; vita; Abbandono in massa del suolo nativo; L abbandono della lotta; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Fa vita contemplativa; Narra la vita di Gesù;

DIPARTITA

