Prescelta nelle votazioni

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Prescelta nelle votazioni' è 'Eletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELETTA

Perché la soluzione è Eletta? Quando si parla di una persona che ha ricevuto la maggioranza dei voti in un'elezione, si fa riferimento a qualcuno che è stata scelta per ricoprire un incarico pubblico o rappresentativo. Questa persona ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori, dimostrando di essere considerata adatta a rappresentare gli interessi della comunità. La sua posizione viene ufficialmente riconosciuta e confermata attraverso un processo democratico, garantendo così la legittimità del suo ruolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prescelta nelle votazioni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Prescelta nelle votazioni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eletta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prescelta nelle votazioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prescelta nelle votazioni" conferma che la soluzione 'Eletta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eletta

E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prescelta nelle votazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eletta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Votata e sceltaLe devono fare gli elettori durante le votazioniNon partecipare alle votazioniSi aprono al termine delle votazioniL operazione con cui hanno termine le votazioniLe fanno gli elettori durante le votazioni