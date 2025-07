Votata e scelta nei cruciverba: la soluzione è Eletta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Votata e scelta' è 'Eletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELETTA

Curiosità e Significato di Eletta

Vuoi sapere di più su Eletta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Eletta.

Perché la soluzione è Eletta? ELETTA indica la persona che ha vinto un'elezione o è stata scelta per ricoprire un incarico pubblico o rappresentativo. Deriva dal verbo eleggere e sottolinea il ruolo di chi è stato selezionato attraverso un processo democratico. È il termine che si utilizza per indicare chi, con il voto, ha ottenuto il consenso necessario per assumere una posizione di responsabilità.

Come si scrive la soluzione Eletta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Votata e scelta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O T N I C U I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINTURINO" CINTURINO

