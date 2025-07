Dà nome a un canale greco nei cruciverba: la soluzione è Corinto

CORINTO

Curiosità e Significato di Corinto

Perché la soluzione è Corinto? Corinto è un'antica città greca situata nella regione della Beozia, famosa per il suo porto strategico e la ricca storia culturale. Fondata nel IX secolo a.C., era un importante centro commerciale e politico, conosciuta anche per i suoi templi e opere d'arte. Oggi, le sue rovine attirano visitatori appassionati di archeologia, testimonianza di un passato glorioso che ha influenzato la civiltà occidentale.

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

