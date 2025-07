Manca al fifone nei cruciverba: la soluzione è Coraggio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Manca al fifone' è 'Coraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORAGGIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Coraggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Coraggio.

Perché la soluzione è Coraggio? Coraggio è la qualità di affrontare le sfide con determinazione e senza paura, anche quando la situazione sembra difficile o spaventosa. È quella spinta interiore che ci permette di superare ostacoli e di andare avanti, mantenendo la fiducia in noi stessi. In definitiva, il coraggio è ciò che trasforma le paure in opportunità di crescita e di successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ciò che manca al fifoneNon manca al diplomaticoManca al vanitosoManca al principianteManca al sempliciotto

Hai trovato la definizione "Manca al fifone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

