Ciò che manca al fifone

: . Coraggio Italia (CI) è un partito politico italiano guidato da Luigi Brugnaro e attivo principalmente in Veneto, inizialmente lanciato come gruppo parlamentare.

Italiano: Sostantivo: coraggio ( approfondimento) m inv . forza di volontà necessaria per affrontare un'impresa pericolosa ha dimostrato il suo coraggio nel restare fermo a manifestare per la pace mentre arrivavano i carri armati.. impiegare determinazione, anche per cose necessarie e/o quotidiane spesso c'è bisogno di parole, non soltanto di coraggio.. consapevolezza della propria forza, della sua manifestazione e del suo controllo, anche con "iniziativa".