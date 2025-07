Venivano assoldati per assaltare navi nemiche nei cruciverba: la soluzione è Corsari

CORSARI

Curiosità e Significato di Corsari

Perché la soluzione è Corsari? I corsari erano marinai autorizzati dai loro governi a attaccare e saccheggiare navi nemiche durante i conflitti, operando come pirati ufficiali. Questa figura storica rappresenta un ibrido tra mercenari e pirati, spesso usata come arma strategica in mare. Con il loro coraggio e abilità, i corsari hanno lasciato un segno indelebile nella storia navale, diventando simbolo di audacia e lotta per la libertà.

Come si scrive la soluzione Corsari

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

