La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I colleghi di Drake' è 'Corsari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORSARI

Curiosità e Significato... La parola Corsari è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Corsari.

Perché la soluzione è Corsari? CORSARI si riferisce a pirati autorizzati dal governo, storicamente attivi sui mari tra il XVI e il XVII secolo. Erano avventurieri che, sotto licenza ufficiale, saccheggiavano le navi nemiche, spesso alleati o rivali degli stati europei. Il termine richiama quindi figure di marinai audaci e spregiudicati, capaci di sfidare le convenzioni del mare.

