L ex impero tedesco

Home / Soluzioni Cruciverba / L ex impero tedesco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ex impero tedesco' è 'Reich'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REICH

Perché la soluzione è Reich? Reich è una parola tedesca che indica un impero o un regno di grande importanza storica. Nel contesto della storia tedesca, si riferisce a un'entità politica che ha avuto un ruolo centrale nel corso dei secoli. Il termine è stato utilizzato per descrivere diversi periodi di potere, come il Sacro Romano Impero, il Reich tedesco e il Terzo Reich. La sua presenza nella lingua riflette il significato di un'entità sovrana di vasta portata e di lunga durata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ex impero tedesco". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L ex impero tedesco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reich

La definizione "L ex impero tedesco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ex impero tedesco" conferma che la soluzione 'Reich' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Reich

R Roma E Empoli I Imola C Como H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ex impero tedesco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reich' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il terzo finì con HitlerRobusto cane da difesa tedescoIn tedesco è KönigIn tedesco è detta SterzingNome di donna tedescoIl tedesco