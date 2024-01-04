Un guasto della nave

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un guasto della nave' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un guasto della nave" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un guasto della nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Avaria? Un guasto della nave, chiamato avaria, rappresenta un malfunzionamento che può verificarsi durante la navigazione, compromettendo il normale funzionamento dell'imbarcazione. Può riguardare sistemi di propulsione, motori, apparecchiature di bordo o strutture, causando potenzialmente situazioni di pericolo. L'avaria richiede interventi immediati da parte dell'equipaggio per garantire la sicurezza di tutti a bordo e l'integrità della nave stessa. La pronta individuazione e gestione dell'avaria sono cruciali per evitare conseguenze più gravi.

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Un guasto della nave nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avaria

Se la definizione "Un guasto della nave" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un guasto della nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avaria:

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un guasto della nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ferma la naveBlocca la nave in mezzo al mareGuasto sofferto dalla naveGuasto che ferma la nave al largoUn guasto che può immobilizzare la naveNon la lascia la nave fermaTramezzo da nave