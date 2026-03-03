Ferma la nave

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ferma la nave' è 'Avaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferma la nave" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferma la nave". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Avaria? Quando una nave incontra un problema che compromette la sua sicurezza o il suo funzionamento, si rende necessario interrompere temporaneamente la navigazione. Questa interruzione può essere causata da danni strutturali, malfunzionamenti o condizioni meteorologiche avverse. È fondamentale intervenire prontamente per evitare ulteriori danni o incidenti. Durante questa fase, si adottano tutte le misure necessarie per stabilizzare la situazione e garantire l'incolumità dell'equipaggio e del carico. La sicurezza rimane la priorità principale in ogni momento.

La soluzione associata alla definizione "Ferma la nave" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferma la nave" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avaria:

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferma la nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

