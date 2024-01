La definizione e la soluzione di: Far rizzare i capelli dalla paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Prediche - sul tema del diluvio - con un grido che, come scrisse, fece rizzare i capelli a pico della mirandola: ecco, io rovescerò le acque del diluvio sopra...

Marco Licinio Crasso (in latino: Marcus Licinius Crassus Dives, pronuncia classica o restituta : ['marks l'k.ni.s 'kras.ss 'dius]; Roma, 115 a.C./114 a.C. – Carre, 53 a.C.) è stato un politico e comandante militare della Repubblica romana, esponente della Gens Licinia e figlio del ricco e nobile Publio Licinio Crasso Dive, console nel 97 a.C.

Principale responsabile della spietata repressione della rivolta di Spartaco, nel 60 a.C. diede vita a un accordo passato alla storia con il nome di primo triumvirato, un'alleanza di carattere politico ed economico stretta con Gneo Pompeo Magno e Gaio Giulio Cesare. In base a questo patto segreto, Cesare sarebbe stato eletto console per l'anno 59 a.C. con l'appoggio politico di Pompeo e finanziario di Crasso; in cambio, una volta assurto al consolato, avrebbe ratificato i provvedimenti presi in Oriente da Pompeo, avrebbe concesso le terre ai veterani di quest'ultimo, e avrebbe fatto delle riforme a favore del ceto equestre, di cui Crasso era esponente. Dopo il rinnovamento del triumvirato a Lucca del 56 a.C., Crasso venne confermato proconsole in Siria, dove trovò la morte: infatti, intrapresa un'onerosa campagna militare in Oriente contro i Parti, morì nella battaglia di Carre. Fu l'uomo più ricco del suo tempo, grazie alla fortuna accumulata con l'acquisto dei beni dei proscritti di Silla (provenienti soprattutto dalle ricchezze appartenute ai Sanniti, da lui contrastati fin dai tempi della battaglia di Porta Collina). Tuttavia, oltre al fatto di essere stato triumviro, non rivestì ruoli di prima importanza a livello politico, pur avendo tentato di affermarsi nell'Urbe mediante la summenzionata campagna partica in Oriente del 53 a.C.

Molte delle informazioni riguardanti la sua vita provengono dagli scritti di Cicerone, ottimate e suo contemporaneo, e dal greco Plutarco, vissuto in piena età imperiale.

Italiano

Verbo

Transitivo

atterrire (vai alla coniugazione)

incutere terrore

Sillabazione

at | ter | rì | re

Pronuncia

IPA: /atter'rire/

Etimologia / Derivazione

dal latino exterrere

Sinonimi

spaventare, terrorizzare, impaurire, paralizzare, sbigottire, sgomentare

Contrari

tranquillizzare, rincuorare, incoraggiare, rianimare

Parole derivate

atterrimento, atterrirsi, esterrefatto, imperterrito

Termini correlati