Ha dei grandi padiglioni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha dei grandi padiglioni' è 'Asino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASINO

Perché la soluzione è Asino? L'asino è un animale caratterizzato da grandi padiglioni auricolari che si distinguono per la loro dimensione e forma. Questi padiglioni gli permettono di catturare suoni provenienti da diverse direzioni, conferendogli un udito molto sviluppato. La presenza di orecchie imponenti rappresenta una delle caratteristiche principali di questa specie, rendendola facilmente riconoscibile. La sua capacità di ascolto è fondamentale per la comunicazione e la percezione dell'ambiente circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha dei grandi padiglioni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ha dei grandi padiglioni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Asino

La definizione "Ha dei grandi padiglioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha dei grandi padiglioni" conferma che la soluzione 'Asino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Asino

A Ancona S Savona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha dei grandi padiglioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gode fama di poca intelligenzaJuventus : zebra = Napoli : xIl burro degli spagnoliHa grosse e grandi ditaHa grandi pinne pettoraliHa grandi paretiHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenza