La Soluzione ♚ Un veicolo cingolato La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un veicolo cingolato. CATERPILLAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un veicolo cingolato: Caterpillar Inc. conosciuta internazionalmente anche con l'abbreviazione CAT, è un'azienda statunitense con sede a Peoria (Illinois), inserita nella Fortune 100 che progetta, sviluppa, ingegnerizza, costruisce, commercializza e vende macchinari edili, motori a combustione interna, servizi finanziari e assicurazioni a clienti attraverso una rete di vendita globale. È l'azienda di produzione di macchinari da costruzione più grande al mondo.. Nel 2018, Caterpillar ha raggiunto il #65 della lista Fortune 500 e posizione #238 presso la lista Global Fortune 500. Le azioni Caterpillar sono vendute sotto l'indice Dow Jones.Caterpillar Inc. fonda ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Caterpillar Inc. conosciuta internazionalmente anche con l'abbreviazione CAT, è un'azienda statunitense con sede a Peoria (Illinois), inserita nella Fortune 100 che progetta, sviluppa, ingegnerizza, costruisce, commercializza e vende macchinari edili, motori a combustione interna, servizi finanziari e assicurazioni a clienti attraverso una rete di vendita globale. È l'azienda di produzione di macchinari da costruzione più grande al mondo.. Nel 2018, Caterpillar ha raggiunto il #65 della lista Fortune 500 e posizione #238 presso la lista Global Fortune 500. Le azioni Caterpillar sono vendute sotto l'indice Dow Jones.Caterpillar Inc. fonda ... caterpillar ( approfondimento) m inv (forestierismo) , (inglesismo) grosso veicolo cingolato per lavori edili e stradali, in grado di muoversi su ogni terreno Sillabazione ca | ter | pil | lar Pronuncia IPA: /kater'pillar/ Etimologia / Derivazione Nome commerciale Altre Definizioni con caterpillar; veicolo; cingolato; Un veicolo con i cingoli; Marchio per cingolati da cantiere; Il veicolo degli extraterrestri; Un veicolo adatto al volo; Veicolo da cantieri edili; Cingolato con benna;

