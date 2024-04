La Soluzione ♚ Perpetua immortale La definizione e la soluzione di 10 lettere: Perpetua immortale. SEMPITERNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Perpetua immortale: Lista dei personaggi del fumetto italiano Angel's Friends e del cartone animato omonimo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Lista dei personaggi del fumetto italiano Angel's Friends e del cartone animato omonimo. sempiterno m sing che è eterno ed esiste da sempre, senza un inizio o una fine Sillabazione sem | pi | tèr | no Pronuncia IPA: sempi'trno Etimologia / Derivazione dal latino sempiternus derivazione di semper cioè "sempre" Altre Definizioni con sempiterna; perpetua; immortale; Ne ha cura la perpetua; Lo perpetua il mai; Una fama immortale; Era immortale per i pagani; Cerca altre soluzioni cruciverba

