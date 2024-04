La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ufficiali: tengono cassa. PAGATORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA) è un ente statale italiano che ha compiti di svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli. È stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, come agenzia sostitutiva della precedente AIMA. Dal 30 luglio 2014 l'Agenzia per il 2015 ha un bilancio preventivo di 178,6 milioni di euro.L'Agenzia gestisce oltre 8 miliardi di euro del finanziamento FEASR all'Italia ed i quasi 5 miliardi di euro di finanziamento FEAGA (già FEOGA), oltre ai fondi nazionali ed alle ...

pagatore m sing

che paga (diritto) (economia) che cede denaro in cambio di beni o di prestazioni

Sostantivo

pagatore m sing

chi paga

Sillabazione

pa | ga | tò | re

Pronuncia

IPA: /paga'tore/

Etimologia / Derivazione

deriva da pagare