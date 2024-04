La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un tipo di rock. PUNK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il punk rock, spesso abbreviato in punk, è un genere di musica rock che si è sviluppato principalmente fra il 1976 e il 1979, da forme musicali precedenti, derivate dal garage rock, oggi note come proto-punk. I brani composti dai gruppi punk possedevano ritmiche veloci, sonorità dure, generalmente tracce di breve durata, strumentazioni essenziali e testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica. La cultura punk abbracciò poi l'etica del Do it Yourself, creando un circuito di registrazioni autoprodotte e di distribuzione alternativa a quella mainstream. Il termine "punk" fu originariamente utilizzato ...

Punk m

una cultura giovanile (persona) punk (musica) punk rock

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'vaçl/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

derivato dall'inglese punk