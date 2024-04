La Soluzione ♚ Il tessuto per i jeans La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il tessuto per i jeans. DENIM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il tessuto per i jeans: Il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore grigio ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati i pantaloni in taglio jeans. È una sargia ("serge" in francese), ha una tessitura in diagonale ed è perciò una stoffa particolarmente robusta e adatta a indumenti da lavoro, a differenza della "tela" che è tessuta con i fili incrociati perpendicolarmente e non ha caratteristiche di robustezza. Prende il nome dalla città di Nîmes in Francia e un tempo era detto serge de Nîmes. Da "de Nîmes" proviene perciò "denim". Sostantivo Significato e Curiosità su: Il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore grigio ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati i pantaloni in taglio jeans. È una sargia ("serge" in francese), ha una tessitura in diagonale ed è perciò una stoffa particolarmente robusta e adatta a indumenti da lavoro, a differenza della "tela" che è tessuta con i fili incrociati perpendicolarmente e non ha caratteristiche di robustezza. Prende il nome dalla città di Nîmes in Francia e un tempo era detto serge de Nîmes. Da "de Nîmes" proviene perciò "denim". denim m inv (tessile) tipo di tessuto jeans Sillabazione de | nim Pronuncia IPA: /'dnim/ Etimologia / Derivazione dall'inglese denim Inglese Sostantivo denim (tessile) denim Sillabazione den | im Pronuncia (UK) IPA: /'dnm/

IPA: (US) IPA: /'dnm/ Etimologia / Derivazione dal francese de Nîmes, indicante la provenienza di questa tela Parole derivate denims Altre Definizioni con denim; tessuto; jeans; Un robusto tessuto di cotone; Robusto tessuto per blue jeans e tute da lavoro; Tessuto trasparente e leggero; Pregiato tessuto; Un tessuto pregiato; Le estremità dei jeans; Il colorante dei blue jeans;

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.