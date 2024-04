La Soluzione ♚ Stieg giallista svedese La definizione e la soluzione di 7 lettere: Stieg giallista svedese. LARSSON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Stieg giallista svedese: Edward Henrik Larsson (Helsingborg, 20 settembre 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, di ruolo attaccante. Dopo quattro anni negli olandesi del Feyenoord, ha vissuto il suo massimo periodo di splendore durante la militanza negli scozzesi del Celtic, squadra nella quale è rimasto fino al 2004, quando è stato acquistato dagli spagnoli del Barcellona; nel 2007 ha indossato anche la maglia del Manchester United, mentre nel 2010 ha chiuso la carriera da calciatore nell'Helsingborg, squadra della sua città natale. Considerato uno dei migliori calciatori svedesi della storia, nel 2003 venne insignito del titolo di Golden ... Altre Definizioni con larsson; stieg; giallista; svedese; Lo Stieg della trilogia Millennium; Camilleri giallista; Il Robecchi giallista iniziali; La capitale svedese; Capitale svedese; Storico complesso svedese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Stieg giallista svedese

LARSSON

L

A

R

S

S

O

N

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Stieg giallista svedese' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.