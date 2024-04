La definizione e la soluzione di 9 lettere: La capitale svedese. STOCCOLMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Stoccolma (AFI: /stok'kolma/; in svedese Stockholm, pronunciato ['stk'hlm, 'stk'lm, 'stklm]) è la capitale della Svezia, capoluogo dell'omonima contea. Posta nella parte orientale del paese, sul mar Baltico, è sede di governo e parlamento, oltre che luogo di residenza del capo dello stato, il re Carlo Gustavo XVI. Con 984 748 abitanti è la principale città della Svezia e della Scandinavia, nonché il centro di riferimento economico e culturale del Paese. La fortuna della città risale a re Gustavo Vasa, che da villaggio la elesse a sua capitale per la sua posizione strategica. Anche l'area metropolitana (Storstockholm) è la più ...

Stoccolma ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capitale della Svezia

Sillabazione

Stòc | col | ma

Pronuncia

IPA: /stok'kolma/

Etimologia / Derivazione

probabilmente dal Stäk ("Stäk"/"Stock") (Palo in acqua, metodo di difesa), aggiungendo Holm, ("Holm"/"holm") (che si riferisce per l'isola oggi nota come Stadsholmen, che per secoli ha costituito la principale parte di città di Stoccolma)