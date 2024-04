La Soluzione ♚ Un festone di bandiere La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un festone di bandiere. PAVESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un festone di bandiere: Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è stato uno scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano, tra i più influenti e rappresentativi della sua epoca. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è stato uno scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano, tra i più influenti e rappresentativi della sua epoca. pavese m e f sing (pl.: pavesi) (geografia) di Pavia Sostantivo pavese m e f sing (pl.: pavesi) abitante o originario di Pavia Sillabazione Pronuncia IPA: /pa'vese/, /pa'veze/ Etimologia / Derivazione deriva da Pavia Termini correlati bergamasco, bresciano, comasco, lecchese, lodigiano, mantovano, milanese, monzese, sondriese, varesino, varesotto Iperonimi europeo, italiano, lombardo Altre Definizioni con pavese; festone; bandiere; Scrisse La luna e i falò; La zona della Lombardia con Varzi; C è anche a festone; Stendardi bandiere; Portavano le bandiere; Cerca altre soluzioni cruciverba

PAVESE

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Un festone di bandiere' è PAVESE.