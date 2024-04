La Soluzione ♚ Rumori di baci La definizione e la soluzione di 4 lettere: Rumori di baci. SMAC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rumori di baci: Sid Meier's Alpha Centauri è un videogioco strategico a turni ideato nel 1999 da Sid Meier e Brian Reynolds e distribuito dalla Firaxis Games. Il gioco, a sfondo fantascientifico, tratta la colonizzazione di un pianeta nel sistema stellare di Alfa Centauri da parte di vari gruppi di umani che ormai hanno perso ogni contatto con la Terra, dalla quali sono fuggiti. Il gioco costituisce una sorta di seguito ideale-cronologico di Civilization II. Dal punto di vista dell'ambientazione, parte esattamente da dove i vari capitoli di Civilization terminano in senso scientifico (ossia la partenza di una gigantesca nave-colonia per Alfa Centauri). Dal ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Sid Meier's Alpha Centauri è un videogioco strategico a turni ideato nel 1999 da Sid Meier e Brian Reynolds e distribuito dalla Firaxis Games. Il gioco, a sfondo fantascientifico, tratta la colonizzazione di un pianeta nel sistema stellare di Alfa Centauri da parte di vari gruppi di umani che ormai hanno perso ogni contatto con la Terra, dalla quali sono fuggiti. Il gioco costituisce una sorta di seguito ideale-cronologico di Civilization II. Dal punto di vista dell'ambientazione, parte esattamente da dove i vari capitoli di Civilization terminano in senso scientifico (ossia la partenza di una gigantesca nave-colonia per Alfa Centauri). Dal ... smacchiatori m pl plurale di smacchiatore Sostantivo, forma flessa smacchiatori m pl plurale di smacchiatore Sillabazione smac | chia | tò | ri Etimologia / Derivazione vedi smacchiatore Altre Definizioni con smac; rumori; baci; Sconfitta morale; Brucianti schiaffi morali; Che assorbe i rumori; Rumori che fanno trasalire; Si scambiano insieme ai baci; Si spediscono con i baci; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Rumori di baci

SMAC

S

M

A

C

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Rumori di baci' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.