Si spediscono con i baci La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si spediscono con i baci. ABBRACCI Baci e abbracci è un film del 1999 diretto da Paolo Virzì. La trama, che si basa su uno scambio di persona, ricorda la commedia teatrale di Gogol', L'ispettore generale. Sostantivo, forma flessa abbracci m pl plurale di abbraccio Voce verbale abbracci seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbracciare prima persona singolare del congiuntivo presente di abbracciare seconda persona singolare del congiuntivo presente di abbracciare terza persona singolare del congiuntivo presente di abbracciare terza persona singolare dell'imperativo presente di abbracciare Sillabazione ab | bràc | ci Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi abbraccio

vedi abbraccio (voce verbale) vedi abbracciare Sinonimi strette

(letterario) amplessi Contrari allontanamenti, divisioni Altre Definizioni con abbracci; spediscono; baci; Si scambiano insieme ai baci; Danno calore agli incontri; Le spediscono i vacanzieri; Si spediscono in posta; Rumori di baci;

ABBRACCI

